'Não estou acostumado com tanta pressão', desabafa Deyverson

O atacante Deyverson, do Palmeiras, confessou nesta quinta-feira que vive um momento complicado de adaptação ao futebol brasileiro. O autor de dois gols na vitória por 5 a 1 sobre o Sport, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, admitiu estar com dificuldade em conviver com a pressão por gols no clube e que por isso, tem sofrido e procurado a ajuda da família.

+ Tabela do Campeonato Brasileiro de 2017

+ Chapecoense bate o Vitória e sobe para o nono lugar

"Não estou acostumado a lidar com tanta pressão. Lá fora eu nao lidava com tanta cobrança assim. A torcida vai te aplaudir, mas vai te cobrar. Quem disse que homem não chora? Chora, sim. Eu tenho sofrido", contou o jogador na saída do gramado nesta quinta-feira. O atacante atuou por último no Levante e no Alavés da Espanha antes de se transferir ao Palmeiras, em julho, por cerca de R$ 18 milhões.

Deyverson chegou a ser vaiado antes de marcar os dois gols contra o Sport. Uma chance clara perdida fez a torcida gritar por Willian, que estava no banco. O atacante desabafou logo depois, quando marcou um gol, não comemorou e viu os companheiros pedirem aplausos e apoio para o público. Já na segunda comemoração de gol, Deyverson se soltou e vibrou com Keno.

"Quando eu perdi os gols eu recebi muito incentivo. Nossa família sabe o que a gente passa quando o time não vai bem. É vivendo e aprendendo com os erros", afirmou o jogador. No último domingo, contra o Flamengo, Deyverson também havia marcado duas vezes. As boas apresentações acirram a concorrência por vaga no ataque, pois o colombiano Borja ficou fora dessas partidas para defender a seleção do seu país em amistosos na Ásia.