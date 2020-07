'Não estou preocupado em ter paz agora', diz Fernando Diniz após vexame do São Paulo

O técnico Fernando Diniz afirmou que o São Paulo foi "penalizado" na derrota por 3 a 2 para o Mirassol, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Após a eliminação no Morumbi, o treinador foi questionado sobre a pressão gerada pelo vexame e disse não estar "preocupado em ter paz". O São Paulo terá pela frente a retomada do Campeonato Brasileiro no dia 9 de agosto e da Libertadores da América em setembro.

"Não estou preocupado em ter paz. Tem que trabalhar, saber sofrer com a derrota e absorver o que vier pela frente. Já aconteceu. É procurar dar a volta por cima e não ficar lamentando", disse o treinador.

Fernando Diniz analisou a derrota e admitiu que o São Paulo caiu de rendimento. Nos três jogos após a volta do Paulistão, a equipe perdeu duas vezes por 3 a 2 no Morumbi, para Red Bull Bragantino e Mirassol, e venceu com o time reserva o Guarani por 3 a 1, na Vila Belmiro.

"Acho que jogadores não conseguiram fazer o que tinham que fazer. Fomos penalizados, em três chutes no gol eles fizeram, mérito do Mirassol. Temos que corrigir. Não pode atacar pedra no time, que estava vindo bem. Não voltamos como terminamos, e infelizmente não conseguimos a classificação", afirmou o treinador.