'Não faltou coração ao Palmeiras', afirma o volante Marcos Assunção

SÃO PAULO - A derrota no clássico para o Corinthians, no último domingo, por 1 a 0, ainda repercute no Palmeiras. Nesta terça-feira foi a vez do volante Marcos Assunção falar sobre o assunto. Ele discordou do goleiro Marcos, que viu um triunfo justo dos corintianos, e afirmou que não "faltou coração" à equipe para chegar à vitória.

"Não faltou coração. Nós criamos muitas oportunidades, mas perdemos os gols. Se não tivéssemos criado nada, poderia ter faltado coração, determinação. Eles simplesmente foram mais competentes que nós", analisou o jogador, em entrevista à TV Bandeirantes.

Até por conta do mau momento vivido pelo rival, a derrota palmeirense causou decepção entre torcedores e jogadores. Para o volante, este sentimento é positivo. "O Palmeiras está no caminho certo, de ser um grupo vencedor. O fato de a derrota ter doído é importante, porque estamos nos acostumando com a vitória", afirmou.

Líder do Campeonato Paulista, com 16 pontos em sete partidas, o Palmeiras tem compromisso importante no próximo sábado, pela oitava rodada. A equipe receberá o Americana, terceiro colocado na competição, com 13 pontos, no Pacaembu.

