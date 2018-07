'Não fizemos mais do que a nossa obrigação', diz Argel Não foi das vitórias mais fáceis do Internacional neste Campeonato Gaúcho. Mas, no gramado sintético do estádio Passo D'Areia, o time de Argel Fucks venceu o São José por 1 a 0, com gol somente aos 30 minutos do segundo tempo, e avançou à final do Gauchão. Na avaliação do treinador, o Inter não fez mais do que sua obrigação.