'Não foi difícil optar pelo Barcelona', diz Thomas Vermaelen

Contratado no último sábado, o zagueiro Thomas Vermaelen foi apresentado oficialmente neste domingo como novo reforço do Barcelona. O jogador belga estava no Arsenal desde 2008, mas garantiu que assim que recebeu a proposta da equipe catalã não teve dúvidas em decidir mudar de ares.

"Me sinto preparado para jogar no Barça, confio que posso oferecer muito a este clube. É um desafio para mim. É um dos melhores clubes do mundo, é um sonho para muitos jogadores atuar aqui e por isso não é difícil tomar a decisão de jogar no Barça", disse o zagueiro, que foi elogiado pelo diretor esportivo Andoni Zubizarreta. "Ele tinha ofertas importantes e optou pelo Barcelona. Precisamos agradecer."

Vermaelen foi revelado na base do Ajax e era uma promessa quando chegou ao Arsenal, mas nunca se firmou entre os titulares. No ano passado ainda conviveu com uma série de problemas físicos e, por isso, atuou ainda menos. Ao chegar no Barcelona, no entanto, ele garantiu estar totalmente recuperado destas lesões e previu dias melhores, mesmo depois de ter sofrido uma nova contusão, esta mais leve, quando defendia seu país na Copa do Mundo.

"O ano passado foi um pouco duro por conta das lesões, mas isso acontece em qualquer carreira de jogador. Espero que aqui esteja mais forte, jogue mais partidas. Quero começar cedo e tenho certeza que terei uma temporada fantástica", comentou o belga. "Não temos nenhuma dúvida da resposta física de Vermaelen. Trabalharemos para recuperá-lo da lesão", apontou Zubizarreta.

O dirigente, aliás, fez questão de deixar em aberto a possibilidade de contratar novos reforços. Além de Vermaelen, o Barcelona já trouxe os goleiros Ter Stegen e Cláudio Bravo, o zagueiro Mathieu, o meia Rakitic e o atacante Luis Suárez, além de ter reintegrado os atacantes Deulofeu e Rafinha, que estavam emprestados.

"Estamos contentes com os jogadores que temos agora mesmo no elenco. Mas se tivermos alguma opção, vamos tentá-la. Se não, estaremos contentes com o que temos", afirmou Zubizarreta. "Trabalharemos para ter o melhor elenco e que o treinador tenha as melhores opções para enfrentar as competições."