'Não gostaria de enfrentar Emerson e Guerrero', diz Tite

O técnico do Corinthians, Tite, comemorou nesta sexta-feira o fato de enfrentar o Flamengo desfalcado de Emerson Sheik e Guerrero, domingo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois atacantes foram liberados sem custos ao Rubro-Negro quando ainda tinham contrato com Alvinegro e, por isso, um acordo feito entre os dois clubes impede a presença de ambos na partida.

“Há diversas óticas para analisar. Quero é repetir o padrão da equipe, que ela esteja intensa no plano físico, que saiba administrar o ritmo de jogo. Entendo que isso é o fundamental para nós. É inegável que eu não gostaria de enfrentar a qualidade de Emerson e Guerrero”, admitiu Tite.

O treinador, porém, reconheceu que a ausência dos ex-corintianos enfraquece o jogo entre os clubes de maior torcida do País. “Em relação ao espetáculo, há outra ótica. Talvez façam falta, sim. Mas não é minha ótica profissional. Outra coisa é o acordo dos clubes que permitiu essa situação. Teve uma série de aspectos”, disse o treinador.

Tite também afirmou que se fosse técnico do Flamengo não escalaria Emerson e Guerrero. “Não colocaria porque minha palavra vale mais do que 500 assinaturas colocadas. Minha palavra vale mais.”