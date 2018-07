Não há mais tempo paras atrasos nas obras no Maracanã, diz Valcke

RIO - O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, fez na tarde desta segunda-feira uma vistoria nas obras da reforma do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014. E aproveitou a visita para reforçar que não há mais tempo disponível para novos atrasos na entrega do estádio.

A previsão de entrega do Maracanã é fevereiro do ano que vem, dois meses depois do prazo inicialmente estipulado pela Fifa para os estádios que vão receber jogos da Copa das Confederações de 2013. Por isso, Valcke falou com um certo tom de cobrança nesta segunda-feira.

"Não tem outra opção, não tem outra alternativa. O Maracanã tem que estar e vai ficar pronto", avisou o dirigente, após vistoriar as obras que já atingiram 80% de conclusão. "Não há um único dia para desperdiçar, mas temos confiança de que vai estar tudo pronto."

Apesar da Copa das Confederações estar marcada para acontecer entre 15 e 30 de junho, com o Maracanã sendo palco de três jogos (inclusive a grande final), a Fifa exige que os estádios sejam entregues alguns meses antes para que sejam testados para receber a competição.

Valcke lembrou que a Fifa já abriu exceções para as sedes da Copa das Confederações. "Tem duas cidades (Recife e Salvador) que vão entregar em meados de abril, muito além do prazo de dezembro, mas nossa equipe técnica garante que vão estar prontas", disse.

Também presente da vistoria, o ministro do Esporte mostrou confiança na entrega do estádio do Rio dentro do prazo. "O Maracanã começou o ano com 20% das obras prontas e vai terminar com 80%", afirmou Aldo Rebelo, dizendo que o ritmo da construção está acelerado.

Depois da visita desta segunda-feira ao Rio, Valcke realiza nesta terça a vistoria nas obras de Curitiba. Na quarta, ele faz o mesmo em São Paulo, onde ficará até o final da semana - no sábado, também na capital paulista, acontece o sorteio dos grupos da Copa das Confederações.