'Não há muitos jogadores que conseguem parar Cristiano Ronaldo', diz Tabárez

Uruguai e Portugal fazem neste sábado, às 15 horas (de Brasília), em Sochi, um dos grandes duelos das oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe sul-americana chega credenciada como uma das três a terminar a primeira fase do Mundial com 100% de aproveitamento e apostando na dupla de ataque formada por Cavani e Suárez, enquanto os europeus esperam contar mais uma vez com grande atuação de Cristiano Ronaldo, autor de quatro gols até aqui e grande responsável por classificar sua seleção às oitavas.

Para o técnico uruguaio Óscar Tabárez, parar o atacante português será uma meta difícil. "Não há muitos jogadores que conseguem isso", disse neste sábado.

Tabárez não quis prever como será a partida. "Os protagonistas são os jogadores, desde que o árbitro apita até terminar. Fizemos tudo para estar bem preparados e vamos tentar vencer, esse é sempre o objetivo. O adversário tem muita qualidade e não vai ser fácil. As duas equipas têm pontos fortes", considerou.

Ao seu estilo, demonstrando alguma resignação, o treinador falou sobre sua preocupação com Cristiano Ronaldo. "É um grande atacante, com grande potencial. O Ronaldo, além de tudo, é o líder da equipe, o que é um fator adicional. Não há muitos jogadores que consigam pará-lo. Vamos tentar limitar o impacto que ele pode ter no jogo", ponderou Tabárez.

O experiente técnico uruguaio ressaltou ainda a necessidade de sua equipe dividir as atenções também com o restante da seleção portuguesa. "Eles foram os últimos campeões europeus", lembrou. "Ao nos prepararmos para o jogo, nos focamos no adversário levando em consideração todos os jogadores."

SUÁREZ

Além de valer vaga às quartas de final da Copa, a partida colocará em lados opostos dois rivais por clubes na Espanha: Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, e Luis Suárez, do Barcelona. Mas o atacante uruguaio preferiu deixar a rivalidade clubística em segundo plano e ressaltar a importância da partida no contexto de uma Copa do Mundo.

"É totalmente diferente, a rivalidade que temos com Cristiano lá (na Espanha) é diferente. Sempre tratamos de competir cada um por seu clube e tentando fazer o melhor. Aqui é uma Copa do Mundo, o sentimento é de cada um fazer o melhor para sua seleção, para o seu país. É especial", afirmou Suárez. "Vai ser um grande jogo e todo mundo vai querer fazer o melhor para que sua equipe continue avançando."