'Não há nada entre Messi e Internazionale', diz diretor do time italiano

Antes mesmo de Messi manifestar a intenção de sair do Barcelona, diversos boatos já o ligavam à Inter de Milão. Agora, com o argentino tendo deixado claro que busca outra equipe, o clube italiano apareceu entre os possíveis destinos. Mas, segundo Pierre Ausilio, diretor esportivo da equipe, o camisa dez do time catalão não irá para Milão, por conta do momento financeiro.

"Não há nada entre Messi e Internazionale, não sei onde veio isso. Não existe um time que não queira um jogador como ele, mas a realidade é outra. A nossa é de um mercado cuidadoso e prudente, concentrando-se principalmente em vender. Sabemos o que precisamos fazer e, por meio de saídas, conseguiremos financiar chegadas para melhorar o time", afirmou Ausilio ao canal Sky Sports da Itália.

Leia Também Primeira reunião entre representantes de Messi e o Barcelona termina sem acordo

"Não devemos fazer muitos movimentos no âmbito internacional. Conhecemos nossa possibilidade e não temos que especificar nossa estratégia todos os dias. Precisamos melhorar nosso time, mas conhecemos nossas dificuldades. Temos recursos limitados que podem ser melhorados apenas por meio do mercado", comentou o dirigente da Inter de Milão. Segundo ele, o promissor meia Sandro Tonalli, que estava no Brescia, não foi contratado por esta mesma razão - o jogador acabou indo para o Milan.

Após a derrota da Inter de Milão para o Sevilla na final da Liga Europa, o técnico Antonio Conte fez uma cobrança forte para que o clube reforçasse o elenco. O treinador fez uma reunião com a diretoria após o episódio. "Era justa a discussão, mas foi uma reunião muito frutífera. Emergiu a estratégia do treinador, apoiada pela administração e pelos donos, que indicaram uma linha para nos levar à frente. Tudo que estamos fazendo é compartilhado com nosso treinador. Pessoalmente, notei tantas considerações erradas em relação aos meus relacionamentos dentro do clube. Tenho uma relação cotidiana com o treinador, com o qual discuto, como sempre fiz com todos os antecessores dele. Cada situação foi esclarecida, nos confrontamos e surgiu uma visão comum para seguir adiante", relatou Ausilio sobre a reunião.

Na entrevista, Ausilio ainda confirmou o interesse da Inter de Milão no zagueiro Kolarov, da Roma, e no meiocampista Arturo Vidal, do Barcelona. Mas a chegada deles estaria condicionada a realizar boas vendas. O diretor também afirmou que não chegaram propostas pelo atacante Lautaro Martínez, que estaria na mira justamente do Barça.