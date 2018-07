'Não haverá recursos públicos na Olimpíada, mas troca de ativos'

O secretário municipal de Esportes, Lazer e Recreação, Celso Jatene, foi o responsável por costurar as alianças entre o Corinthians e o Comitê Olímpico para garantir a presença do Itaquerão nos Jogos de 2016. Nesta entrevista ao Estado, ele conta qual foi a engenharia financeira encontrada pela Prefeitura para que o estádio fosse incluído na lista de sedes do torneio de futebol da Olimpíada sem custos para o Alvinegro e os cofres do município.

Quem vai pagar os R$ 13 milhões da reforma do Itaquerão para os Jogos Olímpicos de 2016?

O Comitê Olímpico garantiu que os custos operacionais das estruturas temporárias serão bancados pelos patrocinadores mediante publicidade através de iluminação em viadutos. A tendência é que sejam as pontes das marginais do Tietê e do Pinheiros. Não haverá uso de recursos públicos, mas sim uma troca de ativos.

Isso significa que os espaços publicitários que a Prefeitura vai ceder aos patrocinadores dos Jogos valem R$ 13 milhões?

Sim, mas também abrimos a possibilidade, em um cenário mais otimista, de que caso o ativo que a Prefeitura disponibilizar tenha um valor superior ao das despesas com o estádio, os patrocinadores farão o depósito da diferença ao Fundo Municipal de Esportes.

Qual é a expectativa de público no Itaquerão durante os Jogos Olímpicos?

São Paulo vai receber seis jogos do futebol feminino, incluindo a disputa da medalha de bronze, e mais quatro do masculino, entre eles uma semifinal. Algumas dessas partidas já estão com ingressos esgotados. Sempre tivemos certeza de que os jogos aqui seriam um sucesso de público. Só não fizemos os investimentos para a reforma do estádio porque temos outras prioridades. Mesmo assim, tínhamos a certeza que os patrocinadores aceitariam a nossa proposta de parceria porque sabemos da força de São Paulo e do ativo que a cidade possui. Sabíamos que dava para trazer esses jogos para cá sem comprometer o orçamento da cidade.

O Corinthians poderá ficará até um mês sem o seu estádio. Haverá algum tipo de compensação por isso?

O Corinthians vai ceder a sua arena gratuitamente. O clube já tem a chancela da Copa e agora terá a chancela olímpica. Existe a possibilidade de o Campeonato Brasileiro parar durante a Olimpíada, mas, caso o Corinthians precise do Pacaembu, o estádio estará à disposição do clube, sem custos. É uma forma de compensação por tudo o que cube está fazendo pela cidade.