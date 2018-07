'Não jogo sozinho nem faço milagres', diz Cristiano Ronaldo

O capitão da seleção de Portugal e estrela do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, chegou nesta tarde à concentração da equipe para a Copa do Mundo da África do Sul, mas avesso a levar todo o peso do time sobre si.

"Não jogo sozinho nem faço milagres. Se a equipe está bem, acredito que chegaremos longe. Com um grupo forte, tudo é possível", assegurou o atacante em sua chegada a Covilhã (Portugal).

O jogador português demonstrou confiança em sua experiência - de um Mundial e dois campeonatos europeus - para jogar na África do Sul, onde Portugal terá o Brasil como adversário na primeira fase, pelo Grupo G. No mesmo grupo, estão também as seleções da Costa do Marfim e da Coreia do Norte.

"Vou dar o melhor de mim, como sempre faço no clube e na seleção. Estou motivado e espero que a equipe esteja em seu nível mais alto para que todos possamos fazer um bom Mundial", acrescentou.

Cristiano Ronaldo também aceitou "sem hipocrisias" que Portugal não está entre os favoritos para ganhar a Copa. "Os outros também querem vencer. Nunca ganhamos e por isso não somos favoritos, mas nem sempre os favoritos ganham", argumentou.

Além disso, ele disse estar "preocupado" com a recuperação do brasileiro naturalizado português Pepe, que rompeu um ligamento do joelho. Para Cristiano Ronaldo, a presença do colega no Mundial "seria determinante".