'Não me sinto só em campo', diz Neymar

SANTOS - Em vários momentos da partida do Santos, Neymar gesticulou com os companheiros tentando corrigir o posicionamento do time. No final do jogo, porém, o atacante procurou colocar panos quentes. "Não estava irritado, não. Foram cobranças normais, do jogo. Estava tentando orientar para criar os espaços", afirmou o melhor jogador santista na partida desta quinta-feira.

Apesar da fraca atuação de Patito, André, Bernardo e Felipe Anderson, Neymar negou que se sinta só em campo. "Não me sinto sozinho. Temos jogadores de alto nível, mas o Náutico marcou bem e não deu espaço."

EMPRÉSTIMO

A diretoria do Santos entrou em acordo com o Penapolense para emprestar o goleiro Fábio Costa, afastado do clube da Vila Belmiro. Para ser concluída, a negociação ainda precisa do "sim" do jogador. A Penapolense venceu a Série A-2 do Campeonato Paulista neste ano e vai disputar a divisão principal do futebol de São Paulo em 2013.