'Não merecíamos perder', diz Juninho depois de arrancar empate do Vasco

BARUERI - Autor do belo gol de falta que garantiu o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, na tarde do último domingo, em Barueri, e deixou o Vasco com 13 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro, o meia Juninho Pernambucano afirmou que o placar do confronto acabou fazendo justiça à atuação exibida pela equipe carioca.

"O Palmeiras veio mais tranquilo pela vitória de quarta-feira pela Copa do Brasil (2 a 0 sobre o Grêmio, no Olímpico, no jogo de ida da semifinal). A vitória fora de casa recuperou a confiança do time. Mas, por tudo que fizemos nos 90 minutos, não merecíamos perder", afirmou o jogador, que com o seu gol também assegurou ao Vasco a manutenção de sua invencibilidade após cinco rodadas na competição nacional.

Antes de Juninho balançar as redes, aos 37 minutos do segundo tempo, Mazinho havia aberto o placar para o Palmeiras ao 10 da mesma etapa, com outro belo gol. E o empate acabou tendo sabor amargo para a equipe palmeirense, que segue sem vencer neste Brasileirão, com apenas dois pontos em cinco partidas.

O técnico Cristóvão Borges, por sua vez, seguiu a mesma linha de discurso de Juninho Pernambucano ao elogiar a atuação do time vascaíno, que agora já projeta o duelo do próximo sábado, às 18h30, contra o Cruzeiro, em São Januário, onde tentará se manter na ponta isolada. Vice-líder, a equipe mineira tem apenas dois pontos a menos e lutará para tomar do rival a liderança neste confronto.

"O Vasco jogou uma boa partida, caiu um pouquinho no finalzinho do primeiro tempo e no segundo tempo também fez um grande jogo. E, depois do gol (do Palmeiras), a gente conseguiu empatar, a equipe cresceu e pelas oportunidades poderia até ter ganho o jogo", ressaltou o comandante.