'Não podemos confundir tranquilidade com passividade', diz volante do Botafogo

Depois de vencer as duas últimas partidas, o Botafogo busca mais uma vitória no duelo contra o líder São Paulo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de uma assistência no triunfo por 4 a 3 sobre o Vitória no Barradão, Gustavo Bochecha vive uma boa fase e vai se firmando no time com titularidade em quatro dos últimos cinco jogos.

Com grande chance de manter a posição entre os 11 iniciais, o volante afirmou nesta quarta-feira que os pontos conquistados recentemente devolveram a tranquilidade necessária, mas não deve ser confundida com passividade pelo time.

"A vitória nos dá uma tranquilidade e uma semana cheia de trabalho e mais leve. A gente não pode confundir tranquilidade com passividade. O São Paulo tem uma equipe forte e temos que entrar fortes para buscarmos os três pontos. O torcedor sabe da sua importância, nos apoiaram contra o América e contamos com eles novamente aqui", afirmou o jogador.

Bochecha revelou ainda que confia no resultado com o apoio dos torcedores. "A gente vem de resultados importantes e de uma boa sequência. Claro que sempre entramos para vencer e com o apoio da nossa torcida temos um bom ambiente para buscar um bom resultado. A estratégia o professor vai decidir, respeitamos a boa competição que o São Paulo faz, mas vamos buscar o resultado", disse o volante, ao projetar dificuldades contra o líder.

O Botafogo ocupa a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro com 32 pontos. Já o São Paulo lidera a competição com 51 pontos. O duelo contra o líder acontece neste domingo, às 16h, no Nilton Santos, pela 27ª rodada do Brasileirão.