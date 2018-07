'Não podemos festejar o empate', diz Gilson Kleina no Palmeiras

SÃO CAETANO DO SUL - Sentimento de dois pontos perdidos. Assim os jogadores do Palmeiras e o técnico Gilson Kleina deixaram o campo do Anacleto Campanella após 1 a 1 com o lanterna São Caetano. Mesmo dominando toda a partida, o time não conseguiu sair com a vitória e vê sua meta de brigar pela liderança do Paulistão ser adiada.

"Por tudo que aconteceu, não podemos comemorar esse empate. Podíamos tranquilamente ter saído com os três pontos daqui. Comandamos o jogo até os 35 minutos", disparou o técnico Gilson Kleina. "Viemos para vestiário no intervalo com sentimento que não poderia ser daquela forma. Estávamos bem postados e saímos com derrota parcial. Chamamos a atenção, voltamos e empatamos, mas podíamos ter vencido. Faltou o detalhe final, finalizar melhor."

"Para nós foi bem ruim, planejávamos chegar a 23 pontos e encostar nos líderes, já que temos dois confrontos diretos", lamentou o goleiro Fernando Prass, citando os jogos contra Botafogo, quarta-feira, e Santos, domingo, ambos no Pacaembu. "O time criou muito, principalmente no primeiro tempo, mas não conseguiu converter numa etapa que poderíamos ter feito três ou quatro", seguiu o camisa 1.

Além de um pênalti desperdiçado por Henrique, Vinicius, Wesley e Kleber falharam muito na hora de balançar as redes adversárias. "Tínhamos de vencer para encostar nos líderes e não conseguimos, agora é buscar a reabilitação nos confrontos diretos", endossou Prass, que negou ter falhado no gol de Eder.

"O jogador driblou e eu me posicionei, mas o Weldinho e o Henrique estavam na frente da bola e quando vi ela já tinha passado." Autor da assistência para o gol do empate, de Leandro, Wesley também foi na linha de que o resultado poderia ter sido melhor, mas com menos lamentos.

"Futebol é complicado, às vezes não acontece do jeito que a gente quer. Começamos bem e eles só acordaram após o pênalti, abriram o placar, mas a gente conseguiu fazer o empate. Não é o que o Palmeiras queria, mas não é ruim, não", garantiu o meia, mais feliz por estar, segundo ele, "evoluindo e correspondendo às expectativas em sua posição de origem, de segundo volante".

Autor do gol do empate, Leandro saiu de campo assumindo que pode render mais e chateado com a falta de precisão do ataque verde. "Infelizmente a vitória não saiu, estamos todos chateados, agora trabalhar para no próximo jogo ganharmos. Jogamos bem, só faltou achar o gol da virada que infelizmente não saiu."