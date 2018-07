'Não poderia ser melhor o meu retorno', festeja o atacante Liedson

SÃO PAULO - O atacante Liedson reestreou no Corinthians em grande estilo. Com dois gols marcados no segundo tempo, por meio de dois arremates rasteiros e precisos, ajudou a decretar a goleada por 4 a 0 sobre o Ituano, na última quarta-feira à noite, no Pacaembu, e a colocar o time comandado por Tite na sexta posição do Campeonato Paulista.

Após o confronto, o jogador destacou que seu retorno ao clube foi melhor do que ele esperava, tendo em vista o desentrosamento com os novos companheiros. "Com dois gols, não poderia esperar coisa melhor na minha estreia", admitiu o atacante, que retornou ao Brasil depois de quase oito anos atuando no futebol português e de ter disputado a última Copa do Mundo por Portugal, como jogador naturalizado.

"Valeu o empenho de todos. Valeu pelos gols e pela vitória. Jogamos bem, não demos chances ao adversário", disse Liedson, para depois enfatizar: "Agradeço ao Tite por ter me dado a oportunidade depois de apenas um treino".

Liedson destacou o valor que a vitória sobre o Ituano teve para o Corinthians, que vive um momento conturbado depois da eliminação precoce, diante do Deportes Tolima, da Colômbia, na Copa Libertadores da América. "O importante é estar bem e de corpo e alma aqui. Estou feliz. O importante é que o Corinthians está voltando a vencer", opinou.

Já ao ser questionado sobre a possibilidade de lutar por um lugar no time com o Ronaldo, que segue em fase ruim e lutando para recuperar a forma física, Liedson preferiu não polemizar sobre o assunto. "Quero sempre jogar, poder ajudar, mas Ronaldo é sempre Ronaldo", finalizou, enaltecendo o status do maior artilheiro da história das Copas do Mundo.

