'Não posso deixar o Palmeiras esperando até julho', diz Felipão

O técnico Luiz Felipe Scolari disse nesta segunda-feira, 24 aceitará uma proposta para retornar ao futebol europeu se for para treinar uma equipe de ponta, ou então voltará ao Brasil. O treinador admitiu o interesse do Palmeiras, mas disse que não quer deixar o clube esperando.

"Recebi um convite do Palmeiras que eu já respondi. Não posso deixá-los esperando até julho porque, de repente, as coisas podem tomar um outro caminho", afirmou o técnico.

Felipão afirmou que está tentando antecipar o fim de seu vínculo com o Bunyodkor, do Uzbequistão, e que deseja voltar a treinar no futebol brasileiro ou europeu após a Copa do Mundo da África do Sul.

O novo emprego terá que começar a partir de julho, uma vez que o treinador vai comentar a Copa do Mundo para uma emissora sul-africana.

Segundo ele, o clube uzbeque atravessa dificuldades financeiras e propôs a antecipação do fim do contrato, que tinha duração até dezembro, mas até agora não foi formalizada a rescisão.

"Se houver o acerto (com o Bunyodkor), vou estar liberado para definir o meu futuro", disse Scolari à Reuters, por telefone, desde Tashkent.

"Ser for na Europa tem que ser um bom clube, que não seja para brigar por um 4o lugar, mas que possa disputar títulos."

"Ou então eu volto para o Brasil, onde tenho essa condição de estar disputando. Já são sete anos que estou fora", acrescentou o treinador, campeão do mundo em 2002 com o Brasil.

Scolari disse que, deixando o Uzbequistão, inicialmente vai voltar a morar em Portugal, onde foi técnico da seleção nacional entre 2003 e 2008, até definir o seu futuro.