'Não posso jogar esse jogo', diz Mourinho sobre rumores de saída de Harry Kane

O técnico do Tottenham, José Mourinho, não quis sequer entrar no assunto da possível saída da principal estrela da equipe, Harry Kane, na próxima janela de transferências. O jogador é alvo de especulações do Real Madrid e do Manchester City e, recentemente, deixou o futuro em aberto, dizendo que irá defini-lo após a Eurocopa deste ano.

“Eu não posso jogar esse jogo. Eu tenho que focar no que ele é para nós. É claro que eu estou sempre satisfeito com meus jogadores quando eles vão para jogos de seleções, mas eu não posso jogar esse jogo (de especulações)”, disse Mourinho.

O técnico não demonstrou preocupação com a situação. “Eu posso focar apenas no que ele faz por nós e o esforço que ele colocou para nós contra o Aston Villa, o esforço que fez pela Inglaterra, e a partida contra o Newcastle, se ele jogar bem ou não, ele estará lá pelo time.”

Kane é o artilheiro do Campeonato Inglês ao lado de Salah, com 17 gols, e tem 13 assistências. Além disso, também tem a chance de ganhar o primeiro título como profissional no próximo dia 25 de abril, quando o Tottenham enfrenta o Manchester City pela final da Copa da Liga Inglesa.

“Não, eu quero que Harry esteja conosco como ele tem estado. Eu quero que Harry repita contra o Newcastle o mesmo desempenho que teve contra o Aston Villa, o mesmo desejo, espírito de time, a liderança, e eu sei que terei isso. Ele tem uma final para jogar, ele tem jogos do Campeonato Inglês para lutar por cada ponto, então ele tem a Eurocopa com a possibilidade de jogar a final em Wembley. Ele tem que estar feliz pelo momento que está vivendo”, afirmou Mourinho, que ainda ressaltou que o Tottenham não depende mais de si para se classificar para a próxima Liga dos Campeões.