'Não quero parar com derrota', diz ex-goleiro Marcos

SÃO PAULO - Aposentado desde o começo do ano, o ex-goleiro Marcos vem treinando nos últimos dias na Academia. Tudo para estar em boa forma no seu jogo de despedida, marcado para a próxima terça-feira, no Pacaembu, quando acontecerá um confronto entre o time do Palmeiras que ganhou o título da Libertadores de 1999 e a seleção brasileira que foi pentacampeã mundial em 2002 - ele foi decisivo nas duas conquistas.

"Sei que minhas condições não estão boas, mas é um jogo de festa, sem responsabilidade. Não adianta fazer muita coisa (nos treinos), mas, para um jogo só, até que deu para o gasto", afirmou Marcos, ao comentar sobre a preparação que tem feito nos últimos dias no Palmeiras. "Sempre fui bastante competitivo. Não tem responsabilidade, mas eu tenho que ganhar. Não quero parar com uma derrota."

"Estou mais preocupado com esse jogo do que com muitos outros que já fiz (na carreira)", exagerou Marcos, para, na sequência, mostrar seu tradicional bom humor. "Mas, se jogar mal, faço outra despedida no ano que vem", brincou o ex-goleiro, que admitiu até tentar marcar um gol na terça-feira. Descartou cobrar um eventual pênalti, mas quer aproveitar um escanteio para tentar o cabeceio.

Com expectativa de que o Pacaembu esteja lotado - no último balanço, mais de 27 mil ingressos já tinha sido vendidos -, vários astros do futebol brasileiro já confirmaram presença na despedida de Marcos. Do lado do Palmeiras, devem jogar Arce, Roque Júnior, César Sampaio, Euller e Evair, entre outros. Já pela seleção de 2002, Cafu, Dida, Roberto Carlos, Vampeta, Rivaldo e Ronaldo são nomes certos.