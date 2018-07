'Não se pode ganhar Mundial com um jogador', diz Pelé

Pelé afirmou nesta quarta-feira que a seleção brasileira tem apenas o atacante Neymar como destaque, que não é possível conquistar o título mundial com apenas um jogador e que havia alertado sobre as deficiências do Brasil antes da Copa do Mundo.

“Nós estamos falando de uma seleção brasileira e o único jogador que o pessoal lembra é do Neymar. Não se pode ganhar o Mundial com um jogador”, disse Pelé à Reuters, em evento no Rio de Janeiro.

O tricampeão mundial com o Brasil, nas Copas de 1958, 1962 e 1970, lamentou a performance do time no Mundial em casa, no qual ficou com o quarto lugar, depois de sofrer a pior derrota de sua história, 7 x 1 para a Alemanha na semifinal, seguida de derrota por 3 x 0 diante da Holanda.