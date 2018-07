'Não sei se estarei no São Paulo em 2017', diz Ricardo Gomes

A 11 jogos de terminar a temporada, o São Paulo tenta começar neste sábado, contra o Flamengo, uma arrancada para se ver livre do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Depois de comandar no Morumbi o último treino para o jogo, o técnico Ricardo Gomes disse nesta sexta-feira que apesar de participar de reuniões com a diretoria sobre o planejamento para a próxima temporada, não tem a certeza de que continuará.

Contratado em agosto, o treinador tem vínculo sem prazo, nem multa rescisória. "Eu participo das conversas sobre o planejamento de 2017, mas isso não quer dizer que farei parte dele. São resultados. Perde três ou quatro jogos para você ver o que acontece com o treinador...", comentou Gomes. O time ocupa a 12ª posição na tabela, quatro pontos acima da zona de rebaixamento.

Para o jogo com o vice-líder, no Morumbi, o técnico deve contar com a volta do zagueiro Maicon. Recuperado de estiramento na coxa, o defensor treinou com o grupo na manhã desta sexta, no Morumbi. A provável formação titular deve ter: Denis; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Mena; Hudson, Thiago Mendes, Kelvin, Cueva e Carlinhos; Chavez.

Gomes explicou que por enquanto não está tão preocupado com o rebaixamento, mas sim em fazer o time vencer depois de duas derrotas nas últimas rodadas. "Tem a matemática, mas é só a do próximo jogo: três pontos para subir. E não é só suficiente o próximo jogo. Precisamos de uma sequência. Muita coisa pode acontecer. Estou confiante pela boa semana", disse. Eliminado da Copa do Brasil, o São Paulo não teve compromissos no meio de semana.

As principais novidade do time para o jogo são no banco de reservas. Uma delas é a presença de Wellington. O volante revelado pelo clube e campeão da Copa Sul-Americana, em 2012, não atua pelo São Paulo desde 2012. O jogador esteve emprestado ao Inter, voltou no começo do ano e além de lidar com uma suspensão por doping, precisou passar por uma cirurgia após sofrer ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

A outra presença será de Jean Carlos. O meia veio Vila Nova-GO, foi apresentado nesta semana, e depois de se recuperar de problemas musculares, está liberado para ficar à disposição para a estreia.