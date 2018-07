'Não será contra o Fla que o Vasco vai ganhar a primeira', diz Alan Patrick Se depender do Flamengo, o Vasco vai seguir sem vencer e na lanterna do Campeonato Brasileiro, avisou o meia Alan Patrick, nesta quarta-feira, após treino realizado no CT do Ninho do Urubu. Os times rivais vão se enfrentar no sábado, no Maracanã, pela nona rodada da competição.