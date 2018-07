'Não sou amigo dele, nem quero ser', diz Clayson após confusão com Felipe Melo

No intervalo do clássico entre Corinthians e Palmeiras, neste domingo, quando os jogadores se dirigiam aos vestiários, houve uma pequena confusão entre Clayson e Felipe Melo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o volante palmeirense arremessa um objeto em direção ao atacante corintiano.

"Ele tacou meio que em mim, mas não sei o que passa na cabeça do Felipe Melo, nem quero saber. Ele já está me ameaçando desde o Paulista quando eu estava pela Ponte e hoje ele quis dar de doido, valentão ali e veio para cima de mim. Mas isso a gente resolve dentro de campo. Não tenho nada contra ele, nem a favor. Não sou amigo dele, nem pretendo ser", disse Clayson.

O volante Felipe Melo deixou o estádio Itaquerão sem comentar o incidente. O técnico interino Alberto Valentim também não quis comentar o caso.

No clássico, Clayson foi um dos destaques do Corinthians e Felipe Melo ficou no banco de reservas do Palmeiras. Com a vitória por 3 a 2, o time alvinegro abriu seis pontos do Santos, o novo vice-líder, na ponta do Campeonato Brasileiro e oito em relação ao Palmeiras, agora em quarto lugar.