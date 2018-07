'Não tem como duvidar do Fluminense', diz Edinho

"Não tem como alguém duvidar do Fluminense. Estamos confiantes de que temos totais condições de conseguir ficar na primeira divisão", declarou o volante Edinho, que chegou ao clube em 2011 e é um dos remanescentes da conquista da temporada passada.

Na 18.ª colocação da tabela, com 43 pontos, o Fluminense precisa vencer o Bahia na Arena Fonte Nova, no domingo, pela última rodada do Brasileirão, e torcer por tropeços do Coritiba e do Vasco. Só assim, seguirá na Série A. Mesmo com a probabilidade jogando contra, Edinho ainda acredita.

"Não queríamos estar passando por este momento, mas estamos focados para sair desta situação. Temos chances ainda e por isso vamos buscar o melhor resultado para a gente e torcer. Sabemos que o torcedor está muito chateado, mas precisamos do apoio deles. Temos de nos unir e treinar bem para chegar bem no final de semana", disse.

Nesta terça-feira, o técnico Dorival Júnior comandou um trabalho com bola na Urca. Ele dividiu o elenco em três equipes, que se alternavam em uma atividade com campo reduzido. O goleiro Cavalieri, ainda se recuperando de corte na mão direita, foi poupado.