'Não tem nada certo ainda, temos de acreditar até o final', diz Nenê no Vasco

"A comissão técnica soube trabalhar bem e nos devolveu a confiança. Nos jogadores abraçamos a causa, até porque sabíamos da nossa qualidade. Só não estávamos colocando em prática. O grupo tem grande potencial e matematicamente, como não tem nada certo. Por isso, temos que acreditar até o final e a cada jogo, a cada treinamento, buscar sempre a excelência", afirmou Nenê, em entrevista ao site oficial do Vasco.

O atleta também enfatizou que "às vezes as coisas não dão certo, mas obstáculos sempre existiram". "Temos que continuar com esse pensamento positivo. Todo mundo está com a mesma disposição e almeja encerrar o ano de uma forma feliz", completou.

A confiança do técnico Jorginho na reação vascaína nesta reta final do Brasileirão também foi exaltada por Nenê, com a experiência de quem atuou no exterior por mais de uma década, sendo que no período passou com sucesso por Monaco e Paris Saint-Germain no futebol francês. Ex-Palmeiras e Santos, ele também vestiu as camisas de Mallorca, Celta, Espanyol e West Ham no futebol europeu e agora espera poder ser decisivo na luta do Vasco contra o rebaixamento.

"A semana de trabalho tem sido muito boa. No começo dela, o professor Jorginho falou bastante conosco sobre a nossa situação no Brasileiro. Nos disse que precisamos seguir acreditando e se dedicando da mesma maneira. É dessa forma que estamos fazendo", destacou o jogador.