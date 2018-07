'Não temos controle sobre todo mundo', diz diretor de organizada após ameaças

SÃO PAULO - Após dezenas de internautas usarem a página da Torcida Jovem, do Santos, no Facebook, para postar ameaças a são-paulinos, a diretoria da organizada se eximiu de qualquer responsabilidade sobre os comentários feitos pelos torcedores.

Santistas prometeram vingar a morte de Márcio Barreto de Toledo, de 34 anos, ocorrida na noite de domingo. Sócio da Torcida Jovem, ele foi vítima de uma emboscada feita por são-paulinos no Jardim Aricanduva, zona Leste da Capital. O torcedor levou vários golpes de barras de ferro na cabeça e não suportou os ferimentos. No Facebook, santistas já planejam dar o troco quando as duas equipes se enfrentarem na Vila Belmiro. "No alçapão não tem desculpa não. Torcida Jovem é o terror. Independente vai ficar com horror! Paulada pra todo lado porque o errado é cobrado", escreveu um torcedor.

Coube a Dênis de Almeida, diretor da Torcida Jovem, dar a versão da organizada. “Vemos gente famosa, bem instruída, com assessor de imprensa, ir nas redes sociais e fazer besteira. Quem fez isso (ameaças), é molecada, no calor da emoção. Não temos como ter controle sobre todo mundo. A gente passa orientação, mas não tem como proibir porque o associado fala: 'O Facebook é meu e eu faço o que quiser'. Tentamos mostrar que isso não é bom a torcida nem para ele e que uma autoridade pode chamá-lo pedindo explicações. Muitos apagam, mas outros, não”, disse.

Almeida estava na sede da organizada, no Jardim Aricanduva, no noite de domingo, quando Toledo foi morto após o jogo contra o São Paulo, no Morumbi. E conta que todos foram pegos de surpresa. “A gente estava dentro da quadra, quando um grupo de sócios voltou correndo e dizendo que estava tendo uma confusão lá na avenida. Dois viram as pessoas com as barras de ferro e conseguiram correr e atravessar a rua, mas o rapaz não escapou. O corpo ficou no meio da Radial Leste e travou todo o trânsito”, conta.

O Torcida Jovem do Santos pediu à diretoria do Santos que seja respeitado um minuto de silêncio antes do jogo contra o Bragantino, quinta-feira, na Vila Belmiro, em homenagem a Barreto. A organizada também vai homenagear o sócio durante o seu desfile de Carnaval, segunda-feira, no Anhembi.