'Não temos nada a perder', diz Gattuso ao projetar virada do Milan sobre Arsenal

O técnico do Milan, o ex-jogador Gattuso, sabe que o desafio do time italiano diante do Arsenal, nesta quinta-feira, às 17h05 (de Brasília), é dos mais complicados: precisa reverter o placar de 2 a 0 sofrido em casa, no jogo de ida. Por isso, foi sincero ao falar das chances de sua equipe no duelo válido pelas oitavas de final da Liga Europa.

"Não temos nada a perder aqui e estamos muito focados nesta partida. Para mim, foi mais difícil fazer a preparação para o jogo contra o Genoa do que para este", declarou o treinador, em entrevista coletiva no Emirates Stadium, casa do Arsenal.

Gattuso se referiu ao confronto do último fim de semana pelo Campeonato Italiano, o primeiro depois do frustrante tropeço em casa diante da equipe inglesa. O Milan acabou vencendo o Genoa por 1 a 0 e aliviou um pouco a pressão.

"Tentaremos nosso melhor, é nosso sonho e teremos de disputar uma partida perfeita. Sabemos que será difícil, mas isto é futebol e não há nada mais bonito do que derrubar previsões. Amanhã jogaremos uma partida diferente", completou o técnico.

Gattuso divulgou sua lista de relacionados sem Calabria e Abate, desfalques certos para o duelo em Londres. Como já não tem Conti à disposição, o técnico terá de improvisar alguém na lateral direita. O mais provável é que o zagueiro colombiano Zapata ganhe uma oportunidade. No ataque, André Silva, Kalinic e Cutrone devem brigar por duas posições.