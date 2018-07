'Não temos que lamentar nada', diz Dorival no Vasco

SALVADOR - O técnico Dorival Júnior preferiu enxergar de forma positiva o ponto conquistado pelo Vasco no empate por 0 a 0 com o Bahia, no último domingo, na Fonte Nova, embora o time tenha acumulado o sexto jogo seguido sem vitória no Campeonato Brasileiro. O treinador lembrou que a equipe vinha de quatro derrotas consecutivas na competição, na qual ocupa a 18.ª posição, com 25 pontos.

"Acho que a gente não tem que lamentar nada não, até porque o Vasco nas quatro rodadas anteriores não fez ponto nenhum. E nós nos dedicamos na partida inteira em busca de resultado, acabou não acontecendo, perdemos várias oportunidades e é o que tem acontecido com o Vasco. O Vasco se dedica, cria, joga boas partidas, mas infelizmente os resultados não acontecem", analisou.

O comandante, porém, segue confiante de que os vascaínos poderão deixar em breve a zona de rebaixamento da tabela do Brasileirão.

O time voltará a campo nesta quinta-feira, contra o Internacional, às 21 horas, em Macaé (RJ), pela 25.ª rodada do torneio, na qual tentará encerrar um jejum que dura desde 5 de setembro, quando derrotou o Náutico por 3 a 0, na Arena Pernambuco.

"Acho que temos de continuar trabalhando com intensidade, acreditando sempre que não há mal que dure muito tempo. Está na hora de conseguirmos algumas alegrias em razão do que a gente vem produzindo dentro de campo", completou Dorival.