Não tenho ambição de jogar na Europa, diz santista Victor Ferraz

Jogar na Europa é o objetivo principal da grande maioria dos jogadores brasileiros. Do elenco atual do Santos, seis jogadores titulares podem deixar o clube para jogar no exterior: Gabriel, Lucas Lima, Ricardo Oliveira, Zeca, Gustavo Henrique e Thiago Maia. Curiosamente, o lateral Victor Ferraz, aos 28 anos, é a exceção e não pensa em jogar na Europa.

“Por incrível que pareça, não (tem vontade atuar na Europa). Não que eu não esteja preparado, é que não tenho essa ambição. Estou feliz no Santos”, afirmou o lateral em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira no CT Rei Pelé. “Só não sei se o Santos vai me quer por tanto tempo”, brincou.

Victor Ferraz tem contrato até dezembro de 2019. Desde 2015, ele se tornou uma das principais opções ofensivas pelo lado direito. Combina a ofensividade com bom poder de marcação. Sua meta principal é conquistar a Libertadores com o Santos. “Todos falam que é muito especial, diferente. Tenho isso comigo e espero conquistar no Santos”.