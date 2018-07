'Não tenho nada de Professor Pardal', diz Tite após empate

Tite procurou minimizar o peso da sua influência no empate por 1 a 1 do Corinthians com o São Bento, quarta-feira, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. No segundo tempo, o treinador fez três substituições para deixar o time mais ofensivo (entraram Rodriguinho, Lucca e Luciano). O gol que evitou a derrota saiu aos 43 minutos, com André.

"Não tenho nada de Professor Pardal. Se posso usar um jogador construtor como o Rodriguinho numa posição mais solta e livre, não é inventar, é ser um pouquinho inteligente", brincou Tite.

O treinador fez questão de elogiar o São Bento. O time do Interior saiu na frente aos 22 minutos do primeiro tempo e, por muito pouco, não saiu com a vitória.

"Reconheço a qualidade do São Bento. É uma equipe organizada, que soube jogar com o resultado a seu favor. Não à toa está invicto", disse Tite.

Para o jogo de sábado, contra o Oeste, no Itaquerão, Tite deve voltar a escalar o time titular. Para o treinador, no entanto, a disputa por vaga na equipe está aberta neste início de temporada. "Podem ficar bicudos, mas não abro mão de os jogadores fazerem treinamentos com a melhor qualidade possível".