'Não tenho que ser o Daniel Alves', diz Fagner sobre ida à Copa

O lateral-direito Fagner, do Corinthians, disse nesta terça-feira que não tem a pretensão de atuar no papel de Daniel Alves na seleção brasileira. Convocado para a Copa do Mundo da Rússia, o jogador disse estar aliviado por ter o nome anunciado na lista e garantiu que se for acionado, vai tentar se adaptar ao estilo da equipe do técnico Tite sem mudar sua essência.

Fagner e Danilo foram os laterais convocados por Tite para o Mundial. Os dois, teoricamente, concorriam entre si pela vaga de reserva, mas entraram na lista dos 23 nomes, pois o titular, Daniel Alves, sofreu lesão no joelho direito e não se recupera a tempo da disputa. "A qualidade, a carreira e a história do Daniel são incomparáveis. Levo comigo que não tenho de ser Daniel Alves. Tenho de ser o Fagner, do Corinthians", afirmou o lateral.

O corintiano disse que está realizado por vencer uma grande concorrência na posição para chegar à Copa. Ele afirmou que se tiver chance de atuar, tentará repetir o que faz no Corinthians, sem tentar imitar Daniel Alves. "Tenho atuado de uma maneira e tenho de jogar da mesma forma. Preciso me adaptar ao estilo de jogo e me encaixar nele. E não a seleção se adaptar ao meu estilo. Quero ajudar da melhor forma possível", disse.

Fagner sofreu no fim de abril uma contusão na coxa direita. O problema lhe tirou dos últimos jogos do Corinthians e fez a comissão técnica da seleção brasileira se preocupar. No domingo, o médico da CBF, Rodrigo Lasmar, foi ao CT do clube para examinar o jogador e teve um diagnóstico positivo sobre o cronograma de recuperação. Em nota oficial, a CBF confirmou que o lateral terá condições de disputar a Copa.

A situação clínica criou um suspense extra para o jogador antes da convocação. "Foi angustiante. Você cria uma expectativa de poder estar ali. A família inteira ficou tensa", disse Fagner. A parte física do atleta deixa a comissão técnica em alerta, mas o lateral vai se apresentar junto com o grupo na segunda-feira e terminar a recuperação durante a concentração do Brasil.

"Estou me sentido muito bem. Tenho feito alguns trabalhos nos últimos dias. É tudo questão de evolução de como vou me sentir. Tudo está nos conformes. Agora é ter paciência", afirmou Fagner.