'Não troquem a vida de um atleta por um jogo'; leia análise

A minha opinião é simples: não troco minha vida por nada e não quero que um atleta possa reclamar no futuro que perdeu alguém querido em meio à pandemia por causa dos jogos do Campeonato Paulista. Estamos vendo clubes com 12, 14, 15 jogadores infectados pelo novo coronavírus. Isso não é normal. Já deviam ter paralisado o campeonato estadual há muito tempo.

Na verdade, nem deviam ter começado a competição. Não troquem a vida de um atleta por um jogo de futebol.

Pode ser dirigente de qualquer federação, paulista, baiana, qualquer uma, não tem essa de bater o pé. Não tem querer, é algo científico. Eles vão assumir a responsabilidade? Gostamos de olhar futebol, mas há vidas em jogo. Os atletas voltam para casa e têm as pessoas próximas, isso vira um efeito dominó. Temos de pensar nas vidas, só voltar quando tiver vacina e segurança, algo que os políticos não estão fazendo.

As ordens superiores devem ser cumpridas. Existem coisas nas leis de que não gostamos, mas temos de cumpri-las. Contesta, mas cumpre.

Ninguém no Corinthians está satisfeito com o fato de o clube ter 14 infectados. Temos de olhar quantas pessoas já morreram, estamos no começo da segunda onda, falam em 2, 3 e até 4 meses piores pela frente. Eu tenho 71 anos, ainda não fui vacinado, gostaria de estar fazendo outras coisas. Porém, tenho de ficar em casa, usar máscara, fazer higienização. Jogadores falam em jogar porque não sabem a quem obedecer. O tribunal julga que deve ser paralisado e todos devem obedecer. Não é questão financeira, é científica.

* EX-JOGADOR E TREINADOR; É COMENTARISTA