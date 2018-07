'Não vamos à Copa como turistas', diz técnico da Croácia

ZURIQUE - A seleção croata suou muito para chegar à Copa do Mundo deste ano e só conseguiu carimbar a passagem ao Brasil na repescagem das Eliminatórias Europeias, após confronto diante da Islândia. Mesmo assim, o técnico Niko Kovac está bastante confiante e promete levar a equipe a uma bela campanha no torneio.

"Estamos chegando pela porta dos fundos, mas vamos para lá (Brasil) pensando em um bom desempenho. Não vamos estar lá como turistas. Você só tem uma chance na Copa do Mundo a cada quatro anos, então queremos deixar uma impressão duradoura", afirmou Kovac em entrevista ao site da Fifa.

Independentemente da posição em que terminar a Croácia, o treinador admitiu a ansiedade de disputar o torneio em um país tão identificado com o futebol quanto o Brasil. "Estou realmente ansioso para a atmosfera. Os brasileiros são conhecidos por entrarem no clima de festa. Os torcedores estarão passionalmente envolvidos independente de o País estar jogando no momento."

Mas pelo menos em um dos três jogos da primeira fase, a Croácia terá a torcida como adversária. No dia 12 de junho, a equipe fará a abertura da competição justamente contra o Brasil, em São Paulo. Além dos brasileiros, os croatas terão pela frente México e Camarões no Grupo A do torneio.

Se avançarem, os jogadores da Croácia terão a chance de repetir o feito do país em 1998. Na Copa do Mundo daquele ano, na França, a equipe liderada pelo atacante Davor Suker ficou com a terceira posição, surpreendendo a todos. Mesmo otimista, Kovac admite a dificuldade de repetir o resultado daquele Mundial no Brasil.

"Realmente não sei se teremos uma geração como aquela outra vez. Todos os jogadores estavam entre os melhores individualmente", disse. "Claro que servem como modelo. Atingiram a glória para um país pequeno. Ninguém esperava que fôssemos terceiros na Copa de 1998. Aqueles jogadores são nossos ídolos e nossos modelos, mas sabemos que repetir aquele desempenho é extremamente difícil."