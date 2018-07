'Não vamos jogar a toalha', diz técnico Vagner Mancini

A derrota para o Fluminense no clássico deste sábado, 15, não vai abalar o moral do Botafogo, garantiu o técnico Vagner Mancini. Depois do revés por 1 a 0 no Maracanã, ele afirmou que viu sinais de reação da equipe e assegurou que vai seguir brigando para escapar do rebaixamento até a última rodada.

"Nós não vamos jogar a toalha, até pelo o que eu vi hoje em campo, a entrega dos jogadores", declarou Mancini. "O que me chamou a atenção nos vestiários foi o brio, o olhar de todos aquele que viveram intensamente a partida: as cobranças, as indagações, o espírito que foi desenvolvido em campo. Quando você vê a atitude de todos os atletas, mesmo quando sai derrotado de campo, vê que eles estão tentando achar uma solução."

Mancini citou o rival - que evitou a queda em 2009 após viver situação ainda mais difícil - para renovar a confiança do seu elenco. "Vamos brigar até o fim. Temos exemplos de equipes que já viveram coisas piores, mas que buscaram vitórias necessárias. Não vamos deixar cair de maneira alguma o ânimo. Os atletas estão sofrendo. Dependemos de nossa força interior para continuar lutando", disse o técnico.

Na sua avaliação, o Botafogo também teve chances de vencer o clássico. "A nossa estratégia só não foi melhor porque não conseguimos fazer o gol. Tivemos alguns bons momentos que poderiam ter sido determinantes dentro do jogo", afirmou, sem culpar a defesa pelo gol marcado pelo volante Edson, no segundo tempo.

"Tenho que isentar o sistema defensivo no lance do gol. Um segundo volante que entrou de trás. Os dois zagueiros estavam fincados no Fred. Esse homem que chegou de trás foi o diferencial do jogo e acabou fazendo o gol", lamentou Mancini.

O revés no Maracanã manteve o Botafogo na zona de rebaixamento. Com 33 pontos, ocupa a 18ª e antepenúltima posição da tabela. Na próxima rodada, a equipe carioca terá pela frente o Figueirense, que também tenta se safar da degola, na quarta, em São Januário.