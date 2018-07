'Não vamos jogar bem todo jogo', diz Fernando Prass no Palmeiras

O goleiro Fernando Prass defendeu nesta quarta-feira, depois da vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, a importância do resultado em detrimento de uma atuação convincente. No Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, a equipe conseguiu a vitória graças a um gol de Borja, no segundo tempo, e pela primeira vez na competição tem dois resultados positivos consecutivos.

Prass admitiu que o time foi abaixo do esperado. "A gente vem crescendo em termos de resultado e de atuação. Óbvio que não é todo jogo que vamos jogar bem, mas estamos em uma crescente, conseguindo assimilar um pouco mais o que o Cuca está pedindo", afirmou o goleiro. Em jogos anteriores, como na derrota para o Santos, na Vila Belmiro, a análise do time era a oposta: atuação convincente, mas resultado ruim.

Apesar de ter enfrentado um adversário que não somou pontos como visitante neste Brasileiro, Prass explicou que o Atlético-GO começou a demonstrar nas últimas rodadas uma evolução e, por isso, complicou o Palmeiras. "O Atlético começou mal o campeonato, mas está em uma fase de recuperação, se organizando. Quem enfrentar daqui para frente vai ter cada vez mais dificuldades", disse.

O goleiro apenas lamentou que o Palmeiras passou sufoco por não ter conseguido definir o jogo no segundo tempo. "A gente sabia que seria um jogo complicado até pela postura deles. Tivemos a chance de fazer 2 a 0 e matar o jogo, mas não fizemos e foi complicado até o fim", comentou. O próximo adversário da equipe pelo Brasileiro é a Ponte Preta, em Campinas, no próximo domingo.