'Não vejo ninguém que possa alcançá-los', diz Wenger sobre Chelsea

Líder isolado do Campeonato Inglês com 29 pontos, o Chelsea é o grande favorito ao título. Com 29 pontos, contra 25 do vice-líder Southampton, a equipe dificilmente será alcançada no topo da tabela. Pelo menos é o que acha Arsène Wenger, técnico do Arsenal, sexto colocado.

"O Chelsea consegue uma média de 100 pontos por temporada, se olharmos uma média de quantos pontos tem, se eles mantiverem essa média, ninguém mais os alcança", declarou o comandante, que já brigou por títulos com o treinador do Chelsea, José Mourinho. "No momento, não vejo ninguém que possa alcançá-los", completou.

De fato, a equipe de Mourinho tem uma larga vantagem na corrida pelo título. Nas 11 rodadas do campeonato, o time acumula nove vitórias e dois empates, sendo a única equipe ainda invicta na temporada.

Para Mourinho, a vantagem não é tão grande assim. "Isso é a Inglaterra, e na Inglaterra todo jogo é difícil. Em cada jogo você pode perder pontos. Não estou falando do Liverpool, mas também do Manchester City, Arsenal, Tottenham, Southampton.Nós estamos em uma boa situação em outubro e novembro, mas ainda há um longo caminho pela frente", lembrou. O Campeonato Inglês tem 38 rodadas, e só conhecerá seu próximo campeão em maio de 2015.

Na próxima semana, o Arsenal enfrenta o Manchester City para tentar entrar na briga pelo topo da tabela. Já o Chelsea, pega o West Bromwich em casa. Independente do resultado, a equipe de Mourinho continua firme na liderança.