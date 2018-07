'Não vejo o Catar em posição de crescer', afirma Zico

RIO - O Oriente não é território estranho para Zico. Foi por lá que ele construiu a maior parte de sua carreira depois de pendurar as chuteiras. No Japão, Zico é um ícone por sua contribuição fundamental à profissionalização do futebol naquele país. De lá, o Galinho rodou a Ásia. E, em todas as suas andanças, não encontrou uma situação tão desanimadora quanto a vivida atualmente no Catar. No país-sede da Copa do Mundo de 2022, o técnico esperava encontrar uma liga forte, com a presença de estrelas do quilate de Raúl (ex-Real Madrid) e mentalidade profissional. Decepcionou-se. Estádios vazios, jogadores desinteressados e pouca visibilidade internacional foi a realidade que encontrou.

Em entrevista ao Estado, concedida logo após a derrota de seu Al Gharafa para o Al Kharaitiyat, por uma copa de menor destaque, Zico admitiu que só há uma razão para trabalhar no Catar: dinheiro. “Não indicaria vir para cá para um jogador em boa fase. É para quem está em fim de carreira.”

Como é a vida no Catar? E como é o futebol, comparado a outros países asiáticos?

ZICO - Aqui tudo funciona, você tem toda a infraestrutura. O país para viver é tranquilo. Tem as regras, a cultura, como em qualquer lugar, que você tem de respeitar. Só que, em um país que pretende realizar a Copa do Mundo, eu pensei que ia encontrar mais profissionalismo. Foi a única coisa que não encontrei. E eu, que sempre fui um profissional a fundo, não concordo com algumas coisas que a gente vê aqui. Dá a impressão de que o jogador de futebol está ali por obrigação. Tudo está à frente (do futebol). Então você traz profissionais de fora, paga-se muito bem, mas os estádios estão vazios, não dá motivação nenhuma. E daqui é um passo para você ir para lugar nenhum. Começaram ao contrário, pelo lado errado (investimento pesado em estrutura e nos times), mas não conseguem fazer com que o público se interesse, compareça aos jogos.

Quais os problemas que você tem encontrado por aqui?

ZICO - O clima já não ajuda. Aí, no intervalo do jogo, o jogador tem de fazer a reza dele. Você tem de esperar. Eu peguei isso na Turquia, mas lá eles colocavam o futebol na frente. Pediam permissão a Alá e no dia do jogo eles se alimentavam. Aqui você vai treinar e tem três caras em jejum. O futebol, infelizmente, não comporta isso. Não pode fazer um treinamento forte. Você vai fazer uma pré-temporada, com treinamentos em três períodos, e no terceiro dia já saem quatro, que não estão preparados fisicamente, mentalmente, psicologicamente para o profissionalismo. É sempre uma coisinha aqui, uma liberação. Treino de manhã nem pensar. Com 60 anos, se eu tivesse um joelho bom estaria treinando mais do que eles. Treinar às 10 horas não mata ninguém, mesmo a 32 graus. Mas não. Tem de ir para o ar refrigerado, para a musculação, não dá para fazer nada.

Nesse cenário, como você projeta as possibilidades do Catar na Copa de 2022?

ZICO - Acho que o Catar tinha de entrar para competir já na (Copa da) Rússia (em 2018). Mas, do jeito que está, não vai. Não vão evoluir com essa falta de profissionalismo. Aqui já não tem muita gente. Em todos os times, a maioria (dos jogadores) não é do Catar. Tudo naturalizado. Isso não tem sentido. Isso atrapalha. Para quem esteve no Japão, no Usbequistão, e eles estão aí na briga... Não vejo o Catar em posição de crescer, ganhar e se classificar jogando futebol. Aqui é um campeonato que não traz motivação e não desenvolve. Não acredito que o Catar terá uma seleção forte em 2022. Tempo tem, tem de trabalhar muito. Mas não vejo essa vontade. Não tem renovação.

E sobre a realização da Copa do Mundo no Catar?

ZICO - Dinheiro não é problema, mas (jogar) em junho não tem a menor condição. Período de julho não dá. Falam dos estádios com ar condicionado. O problema é que Copa do Mundo não é só o jogo. Como é que você vai treinar? Vai fazer campo com ar condicionado para treinos? Não vejo possibilidade de Copa no verão. Mas tem jogo de Eliminatórias aqui em junho. Junho, julho aqui é um forno. Não dá para sair de casa. Faz 50 graus. Ninguém sai de casa.

Como você compara essa situação com a que encontrou quando chegou ao Japão?

ZICO - Quando começamos no Japão, tínhamos os caras que trabalhavam e jogavam futebol. Quando o negócio começou a profissionalizar, separamos: “Vem cá, você quer trabalhar ou jogar futebol? Então vai embora, vamos arrumar outros que queiram.” Não dá para ter meio-termo. Não dá para você trabalhar de manhã e jogar futebol à tarde. O cara usa a faculdade para faltar ao treino, o trabalho para faltar ao treino, a saúde para faltar ao treino, o trânsito para faltar ao treino. Já tive jogos em que o sujeito chegou atrasado para a preleção. Hoje teve gente que chegou atrasada. O futebol não é a primeira coisa aqui. Chegou ao ponto de a federação obrigar os clubes a treinar três vezes por semana pela manhã. Como é que pode a federação interferir na programação do clube? E se eu não quiser treinar? Eles querem impor uma coisa. Não chamam a gente para conversar. Já passou gente competente do mundo todo por aqui, que pode dar uma contribuição. Mas tem de partir de cima uma vontade de mudança, de aceitar opiniões. Não adianta impor.

Mas você não conversou com outras pessoas, não veio conhecer o país antes de acertar sua vinda?

ZICO - Sabia da situação, mas você sempre acredita que pode ajudar. Vamos ver para crer, como São Tomé. Não adianta ouvir e não ver. Fiquei um ano e meio vindo aqui com o Iraque, pois mandávamos os jogos aqui. O (Paulo) Autuori teve mil problemas aqui, com time do xeque, do emir, que libera algumas coisas. Dentro de campo, não tenho visto favorecimento. Os caras (juízes) erram por falta de experiência. Não vi ninguém vestir camisa de ninguém.

Então você se arrepende?

ZICO - Não. De maneira nenhuma.

Mas como manter a motivação para trabalhar desse jeito?

ZICO - Não dá para motivar, estádios vazios... Mas você tem de buscar alguma motivação. Se estou com a bala (dinheiro), o cara tem de arrumar motivação. O cara tem de jogar por alguma coisa. Eu sei que tenho um bom salário, então vou dar meu sangue toda manhã e vou lutar por uma coisa melhor, para tentar estimular os jovens, colocá-los para jogar. Mas tudo leva tempo. Esse time nosso, há três, quatro anos atrás ganhou (o campeonato) e envelheceu, não se renovou. Estou fazendo uma renovação. Vamos levar porrada, perder como perdemos hoje, mas tem de fazer isso, senão não vai mudar nunca.

E você ainda tem disposição para um recomeço como esse?

ZICO - Disposição eu tenho, disposição não falta. Acontece que eu não vejo necessidade. Não pode oferecer um estádio desse, bacana, centro de treinamento, campo, tudo do bom e do melhor. Muito conforto. O cara não rala. O cara tem 17 anos e chega de Mercedes, BMW, Porsche... Não tem obstáculo. A impressão é que o pai dá tudo e chega e fala: “Vai lá para o futebol e não me enche o saco”. Para arrumar uma ocupação. O cara vai para a universidade e não quer treinar de manhã. Eu fiz faculdade e nunca faltei ao treinamento. Era o meu ganha-pão. O futebol não é prioridade de ninguém aqui. É uma diversão.

A única razão para um jogador brasileiro jogar no Catar, então, é o dinheiro?

ZICO - É a questão financeira. É fim de carreira. Não tem perspectiva. Daqui você não sai para lugar nenhum. Talvez volte para o Brasil mais velho. Ou então um cara muito novo que esteja aqui para ganhar experiência, bem novinho. Um cara que está em boa fase, em bom momento, não recomendaria vir para cá de jeito nenhum, de jeito nenhum.

Acha que o modelo do Japão deveria ser adotado pelos países do Oriente Médio?

ZICO - Certamente é um modelo que poderia ser adotado em toda a Ásia. Os Emirados Árabes me parece que começaram a adotar. Sem dúvida nenhuma o grande problema desta região é conciliar religião com futebol profissional. Esse é o problema. O Japão tem sua religião, a Coreia, a China...

Por que você sempre treinou por essa região do mundo? Nunca recebeu ofertas da Europa?

ZICO - É tudo em função do meu sucesso no Japão, é natural. Já tive proposta (da Europa), mas muito baixa. Agora mesmo eu tinha tudo acertado (com o Sporting) para ir para Portugal se o Pedro Baltazar tivesse ganho a eleição, mas não ganhou. O que acontece é que na Europa é um círculo muito fechado. Você precisa de nomes, caras que estiveram na seleção brasileira ou que jogaram lá e continuaram a trabalhar por lá. Os grandes times que levaram brasileiros para lá: Parreira dirigiu, Felipão dirigiu, Vanderlei (Luxemburgo) dirigiu, o Ricardo Gomes, que treinou a seleção olímpica, dirigiu. No mais, você conta nos dedos os que dirigiram. Conversando com os treinadores da Europa, eles dizem que a opinião é que os brasileiros têm um material humano ótimo, que qualquer um treina. Eles não veem essa capacidade técnica dos brasileiros. Para dirigir um grande time da Europa, ou você treina a seleção ou arruma um grande empresário, influente. Tem treinadores de times aí que não ganham nada e saem daqui, vão para lá, saem daqui, vão para lá. Esses têm empresário muito bom, muito forte.

Qual sua opinião sobre a polêmica escolha do Diego Costa de defender a Espanha?

ZICO - O jogador tem de ter vontade própria. Ele tem de ter o direito de escolha. Ninguém pode influenciar, tomar a decisão por ele. Quem vai sofrer as consequências é ele. Não se pode jogá-lo às feras por causa disso. Quantos já não fizeram isso? Quantos treinadores não comandaram outros países? Por que o cara não pode optar por outra seleção?

Você tem acompanhado os protestos do Bom Senso? O que acha?

ZICO - É muito importante o que eles estão fazendo. E tem de ser feito por eles mesmo. Não adianta eu, de fora, fazer um movimento para exigir melhorias para um cara que eu não sei se está querendo isso. Tem de vir deles mesmo. Eles estão sofrendo. (As reivindicações) São muito positivas para o futebol brasileiro. Eu só acho que deveriam colocar também as entidades. Eu fui representante de entidade, de sindicato, de associação, sempre brigamos.