'Não vejo razão para deixar o Real Madrid', garante Khedira

Depois de perder espaço no Real Madrid na temporada passada, Sami Khedira viu seu nome comentado em diversas especulações na última janela para transferência do futebol europeu. Mas passados quase três meses do início da atual temporada, o alemão segue no time espanhol e garante não ver motivos para sair de lá, mesmo seguindo na reserva de nomes como Toni Kroos e Modric.

"Neste momento, eu não vejo nenhuma razão pela qual eu poderia deixar o clube no inverno (europeu)", declarou em entrevista à revista Kicker. "O Real Madrid é um grande clube para estar. Este clube tem um lugar no meu coração e não há absolutamente nenhuma razão para eu querer ou ter que sair. Sinto que ainda me querem aqui."

Khedira tem sofrido com a falta de espaço no estrelado elenco madrilenho e participou de somente seis partidas da equipe até o momento, muito pouco para um jogador considerado um dos melhores de sua posição e que figura constantemente nas convocações da seleção alemã. Contra o Rayo Vallecano, no último fim de semana, por exemplo, ele sequer figurou entre os relacionados.

Tudo isso levantou mais dúvidas sobre a continuidade do jogador no Real, mas ele garante não se preocupar e prefere pensar nos bons momentos que viveu recentemente. Na última temporada, participou da conquista da Liga dos Campeões pelo time espanhol, pouco antes de ser campeão do mundo com a seleção alemã. Mas antes da final da Copa, contra a Argentina, sentiu outra lesão e avisou o técnico Joachim Löw de que não poderia atuar.

"Eu tomaria a mesma decisão se tivesse de novo, mas o momento em que percebi que não poderia jogar foi de longe o mais difícil e triste da minha carreira", comentou Khedira. "Eu tive que lutar com meu corpo, minha condição e eu mesmo como pessoa. Eu estava vazio. Precisei de um pouco de tempo antes de me recuperar de verdade."