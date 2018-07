Não vim para o Tottenham ser reserva, reclama Lloris

"Vamos dizer que eu gostaria de estar no campo. As coisas estão claras, não assinei com o Tottenham para cumprir este papel na equipe. Estou à disposição da equipe, respeito todo mundo, mas vim para jogar", declarou, nesta quinta-feira, em entrevista ao jornal L''Equipe.

Aos 25 anos, Lloris já é considerado um dos principais goleiros da Europa e para contratá-lo o Tottenham desembolsou 10 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões). O goleiro atuou em 40 partidas pela seleção francesa e disse que se preocupa em perder o "status" que construiu no futebol até o momento.

"Não acho que isso possa ser tirado de mim, esse status, mas quando você chega em um novo universo, precisa provar coisas, é normal", afirmou. "A Inglaterra tem uma cultura particular. Os ingleses querem ver você jogando no campo antes de julgá-lo. É uma forma de questionamento próprio que me cai bem, na vida e como profissional do esporte".

Com isso, apesar de admitir o descontentamento, Lloris garantiu que vai esperar seu momento. "Não estou aqui para causa problemas, mas sim para prover soluções. Mas, claro, eu tenho status, quero mantê-lo o máximo possível e isso depende de eu estar jogando partidas", apontou.