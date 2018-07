Não viu nada de futebol no fim de semana? Veja gols e lances

Se você ficou fora o fim de semana e não viu nada de esportes, o Estadão mostra alguns gols e lances de partidas em São Paulo e fora do Estado. Dos grandes paulistas, apenas o Corinthians venceu na rodadas do Campeonato Paulista: 4 a 0 contra o Linense em casa. Santos e São Paulo empataram. E o Palmeiras perdeu. No Pacaembu, confira os melhores momentos do Fla-Flu para 30 mil pessoas. Informe-se.

CORINTHIANS 4 x 0 LINENSE

FLAMENGO 0 x 0 FLUMINENSE

CRUZEIRO 3 x 2 VILLA NOVA