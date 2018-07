Não vivo por prêmios individuais, diz Cristiano Ronaldo Com o fim de mais um ano chegando, as atenções no futebol voltam-se para o prêmio Bola de Ouro da Fifa. Como nos últimos anos, Cristiano Ronaldo está entre os finalistas, mas vê Lionel Messi, vencedor das últimas três edições, novamente como favorito. O português admitiu o desejo de levar o troféu pela segunda vez - venceu em 2008 -, mas garantiu que não vive para ser considerado o melhor jogador do mundo.