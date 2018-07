'Não vou limpar o futebol daqui', diz David Beckham na China

PEQUIM - O meia David Beckham desembarcou em Pequim para se apresentar como novo embaixador do futebol chinês. O jogador assume a função para ajudar no desenvolvimento do esporte local, mas negou preocupação com os escândalos de manipulação de resultados que têm assolado a modalidade no país.

"Eu não estou aqui para limpar nada. Estou aqui para educar as crianças e dar a elas uma chance de se tornarem jogadores profissionais", declarou. Recentemente o futebol chinês passou por uma grande investigação que resultou na prisão de diversos dirigentes e jogadores por envolvimento em esquemas de manipulação.

Beckham chegou ao Paris Saint-Germain no início deste ano, depois de deixar o Los Angeles Galaxy no fim de 2012. Os dirigentes da Major League Soccer (MLS) reconheceram a importância do meia para o desenvolvimento do futebol nos Estados Unidos.

A transferência do inglês para algum time da China chegou a ser cogitada enquanto ele estava sem clube e ele não negou a possibilidade de isso ocorrer no futuro. "Quem sabe? As pessoas ficam dizendo que este será meu último clube, minha última temporada. Mas continuo jogando e amando jogar, então vamos ver."