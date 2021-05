Napoli acerta com o experiente técnico Luciano Spalletti por duas temporadas

Luciano Spalletti é o novo treinador do Napoli. O experiente técnico de 62 anos assume a partir de 1.° de junho com a missão de reconduzir a equipe à Liga dos Campeões da Europa e colocá-la na briga por títulos, após temporada ruim e apenas o quinto lugar no Campeonato Italiano.

"Bem-vindo mister Spalletti", anunciou os napolitanos, pouco depois do presidente Aurélio De Laurentiis usar suas redes sociais para dar a notícia aos torcedores. "Tenho o prazer de anunciar que Luciano Spalletti será o novo técnico do Napoli a partir do próximo dia 1.º de julho. Bem-vindo Luciano, juntos faremos um ótimo trabalho".

Spalletti chega a Nápoles depois de dois anos longe dos gramados. Seu último trabalho foi na Internazionale, na temporada 2018-2019. Terá a missão de reforçar a equipe e deixá-la ainda mais forte que sobre o comando do antecessor Gennaro Gattuso. Fazer um bom papel na Liga Europa é uma das atribuições.

O Napoli vai apostar no conhecimento do treinador italiano que começou a carreira no Empoli, em 1995. Luciano Spalletti sempre realizou bons trabalhos no país, mesmo em equipes de menor expressão. Ele costuma se dar bem na missão de conduzir equipes às competições europeias.

Spalletti é o terceiro treinador que mais ficou no banco de reservas em equipes na Itália. São 482 jogos à beira do campo. Com o Napoli serão duas temporadas para mostrar suas ideias e recolocar o time entre os gigantes do país e do continente.

No currículo, Spalletti soma três títulos pela Roma (Copa da Itália de 2007 e 2008 e Supercopa da Itália, em 2007) e outros quatro conquistas com o Zenit St.Petersburg (Campeonato Russo em 2010 e 2012, Copa da Rússia em 2010 e a Supercopa da Rússia em 2011).