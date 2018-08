Napoli acerta com o goleiro David Ospina por empréstimo de um ano

O Napoli anunciou nesta sexta-feira a contratação por empréstimo do goleiro David Ospina, cedido pelo Arsenal pelo período de um ano. O colombiano chegou a Nápoles, na Itália, nesta quinta-feira, quando passou por exames médicos antes de ser oficializado pelo clube.

"Ele foi nosso goleiro na final contra o Chelsea da Copa da Inglaterra, em 2017. Ele ganhou a competição duas vezes e uma vez a Supercopa da Inglaterra durante seu período conosco. Gostaríamos de desejar o melhor para David nesta temporada", diz comunicado do Arsenal publicado nesta sexta-feira para confirmar o negócio.

Contratado depois da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, Ospina disputou 70 partidas pelo clube. Em 2015, o goleiro perdeu a vaga no time em jogos pelo Campeonato Inglês após a chegada de Peter Cech. O colombiano passou a ser escalado na maior parte dos confrontos por outras competições.

Revelado pelo Atlético Nacional, Ospina jogou pelo Nice, da França, entre 2008 e 2014. O colombiano defende a seleção do país desde 2007 e foi titular em duas Copas do Mundo. Na última, sediada na Rússia, o goleiro atuou nas quatro partidas disputadas pela Colômbia, eliminada pela Inglaterra nas oitavas de final.

O Napoli não renovou com Pepe Reina e Rafael Cabral após o fim da última temporada. Para preencher as lacunas, trouxe da Udinese os goleiros Orestis Karnezis e Alex Meret, que em julho sofreu uma fratura no braço esquerdo.