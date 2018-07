Napoli acerta renovação com o volante Jorginho até 2020

O Napoli anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato do brasileiro Jorginho. O volante é uma das peças-chave do esquema armado pelo técnico Maurizio Sarri, vinha sendo bastante cobiçado por alguns dos principais clubes da Europa e, por isso, o time italiano se apressou em valorizá-lo para mantê-lo até 2020.

A assinatura do contrato foi realizada nesta quarta. Com ela, o Napoli frustrou os planos de diversos gigantes europeus, como Paris Saint-Germain, Manchester United e Liverpool, que estariam interessados em se reforçar com o brasileiro naturalizado italiano.

Jorginho atuou em todas as partidas do Napoli no Campeonato Italiano desta temporada desde que ficou de fora do jogo de abertura, contra o Sassuolo. O jogador deixou o Brasil ainda desconhecido para atuar nas categorias de base do Verona, onde ganhou destaque. Ele chegou ao clube napolitano na temporada 2013/2014, mas somente com a chegada de Sarri se tornou fundamental para o time.