Napoli anuncia contratação de lateral francês do Lille

O Napoli anunciou nesta quarta-feira a contratação do lateral-esquerdo Kevin Malcuit, que estava no Lille. Ambos os clubes confirmaram a transação, mas não revelaram os detalhes financeiros da negociação ou a duração do vínculo firmado pelo time italiano com o jogador francês.

Porém, o presidente do Napoli, Aurelio de Laurentiis, havia declarado na semana passada que poderia pagar "12 milhões de euros (aproximadamente R$ 52,3 milhões) mais bônus, totalizando 13 milhões de euros (R$ 56,6 milhões)" por Malcuit, que está com 27 anos.

Também em informações recentes divulgadas pela imprensa europeia, o Southampton pretendia fazer uma proposta ainda maior por Malcuit, de 18 milhões de libras (R$ 87 milhões). De qualquer forma, o lateral acabou se transferindo mesmo para o Napoli.

Malcuit iniciou a sua carreira no Monaco e posteriormente se transferiu para o Saint-Étienne, onde ficou por duas temporadas, antes de ser contratado pelo Lille em 2017, onde ficou por apenas um ano.

O Napoli terminou a última edição do Campeonato Italiano em segundo lugar, a quatro pontos da campeã Juventus. O clube passou por algumas mudanças desde então, o que inclui as saídas do técnico Maurizio Sarri e do volante Jorginho, sendo que ambos foram para o Chelsea.

O time agora será dirigido pelo experiente Carlo Ancelotti. E também já havia realizado algumas contratações, como as do meio-campista espanhol Fabián e a do atacante Simone Verdi.