Napoli bate Borussia e Arsenal supera o Olympique pela Liga dos Campeões

NÁPOLES - Não poderia ser melhor a estreia do Napoli na Liga dos Campeões da Europa. Com o apoio de sua fanática torcida que lotou o estádio San Paolo, em Nápoles, nesta quarta-feira, o time italiano derrotou o Borussia Dortmund, atual vice-campeão do torneio continental, por 2 a 1, pela primeira rodada do Grupo F. Pelo mesmo placar, na França, o Arsenal bateu o Olympique de Marselha.

Com as mesmas campanhas, Napoli e Arsenal lideram a chave e se enfrentam na próxima rodada, marcada para o dia 1.º de outubro, no Emirates Stadium, em Londres. Na pré-temporada, também na capital inglesa, as equipe ficaram em um empate por 2 a 2. No mesmo dia, na Alemanha, Borussia Dortmund e Olympique de Marselha duelarão pelos primeiros pontos na Liga dos Campeões.

Depois da boa campanha que fez na competição há duas temporadas - eliminou o Manchester City na fase de grupos e caiu diante do Chelsea, nas oitavas de final -, o Napoli voltou à Liga dos Campeões em grande estilo. Com novo técnico, o espanhol Rafa Benítez, e contratações do quilate de Higuaín, Pepe Reina e Albiol, o time italiano mostrou força diante do Borussia Dortmund.

O clube alemão até dominou os primeiros minutos com seu toque de bola, mas o Napoli exerceu forte pressão no ataque e conseguiu o primeiro gol aos 29 minutos. Zúñiga cruzou da esquerda e, bem colocado na segunda trave, Higuaín cabeceou para baixo no canto esquerdo de Weidenfeller. O goleiro alemão ainda seria o protagonista do primeiro tempo ao ser expulso, pouco antes do intervalo, por tocar com a mão fora da área em um contra-ataque que parecia ser mortal do centroavante argentino do time italiano.

Mesmo com um jogador a menos, o Borussia Dortmund foi melhor no início da segunda etapa e deu trabalho para Reina, que teve que fazer ao menos três defesas. Mas aí apareceu o talento do jovem Lorenzo Insigne, aos 22 minutos. Em cobrança de falta perfeita da intermediária, o atacante do Napoli colocou a bola no ângulo esquerdo alto do goleiro Langerak e comemorou o segundo gol.

Com a vantagem confortável, o time da casa se encolheu e permitiu boas chances do rival. Em uma delas, já aos 42 minutos, Zúñiga tentou cortar um cruzamento da esquerda e mandou a bola contra as próprias redes, dando esperanças para o Borussia Dortmund, que ainda buscou o empate, mas não teve forças para isso.

Na França, o Arsenal não se importou em jogar no estádio Velodrome, em Marselha, e conseguiu a vitória no segundo tempo. O atacante Walcott abriu o placar, aos 20 minutos, e Ramsey ampliou a vantagem aos 34. O time francês ainda conseguiu descontar em uma cobrança de pênalti batida por Ayew, já aos 48.