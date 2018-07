Napoli bate Lazio e pega Roma na semi da Copa da Itália

NÁPOLES - Com um gol "chorado" do centroavante argentino Higuaín aos 37 minutos do segundo tempo, o Napoli derrotou a Lazio por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio San Paolo, em Nápoles, e conseguiu a classificação às semifinais da Copa da Itália. No duelo entre os dois últimos vencedores da competição, o time de Roma, o atual campeão, adotou um postura muito defensiva e foi castigado com a derrota nos momentos finais.

Na luta por uma vaga na grande decisão, marcada para 3 de maio, o Napoli terá pela frente a outra equipe da capital italiana: a Roma, que na semana passada eliminou a Juventus. A fase semifinal da Copa da Itália é disputada em jogos de ida e volta e o primeiro acontecerá na próxima terça, no estádio Olímpico de Roma. O segundo, em Nápoles, será no dia 11 de fevereiro.

Em campo, o Napoli teve mais posse de bola e mandou nas ações. No primeiro tempo, Higuaín teve uma chance e o brasileiro Jorginho, recém-contratado junto ao Verona, mandou uma bola na trave. A Lazio só incomodou em alguns lances de bola parada. Na segunda etapa, o domínio napolitano foi recompensado com o gol do centroavante argentino, que na entrada da pequena área desviou para as redes um chute forte desferido pelo espanhol Callejón.

Na outra semifinal, a luta será entre Udinese, que passou nas fases anteriores por Internazionale e Milan, e Fiorentina. O jogo de ida, na próxima quarta, será em Údine. A volta, em Florença, acontecerá no dia 12 de fevereiro.