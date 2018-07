Napoli bate Lecce e fica perto do líder Milan na Itália

A vitória deste domingo do Napoli foi conquistada de modo dramático no Estádio San Paolo. O gol da vitória saiu apenas aos 48 minutos do segundo tempo e foi marcado por Cavani. O resultado complicou ainda mais a situação do Lecce, que é o vice-lanterna, com apenas 15 pontos.

Já a Juventus perdeu a chance de se aproximar do líder Milan, que perdeu para a Roma no sábado. Fora de casa, a equipe de Turim empatou por 1 a 1 com o Chievo Verona, com gols de Quagliarella, aos 31 minutos do primeiro tempo, e Sergio Pellissier, aos 45 minutos da etapa final. O resultado deixou a Juventus em quarto lugar, com 31 pontos, enquanto o Chievo é o décimo colocado, com 21 pontos.

Em duelos diretos na luta contra no rebaixamento, o Catania venceu o Brescia por 1 a 0, enquanto Parma e Bologna empataram por 0 a 0. Lanterna do Campeonato Italiano, o Bari empatou por 1 a 1 com o Palermo, em casa.