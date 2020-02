Napoli bate o Brescia de virada e vence a 3ª seguida antes de encarar o Barcelona

O Napoli está em ascensão em um momento importante na temporada. Nesta sexta-feira, derrotou de virada o Brescia por 2 a 1, no estádio Mario Rigamonti, em Brescia, no jogo que abriu a 25.ª rodada do Campeonato Italiano, e conseguiu a terceira vitória seguida justamente antes de encarar o poderoso Barcelona, nesta terça, em Nápoles, pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Depois de começar o ano de 2020 capengando com derrotas em casa até para o Lecce, que briga contra o rebaixamento no Campeonato Italiano, o Napoli obteve os três resultados positivos em jogos fora de Nápoles. No primeiro deles, bateu a Inter de Milão por 1 a 0, na primeira semifinal da Copa da Itália. Depois, já pelo Italiano, repetiu o placar contra o Cagliari e nesta sexta-feira bateu o Brescia.

As duas vitórias como visitante colocaram o Napoli de volta à briga por uma vaga na próxima edição da Liga Europa. O time chegou à sexta colocação com 36 pontos e provisoriamente está na zona de classificação à competição continental. No complemento da rodada torcerá por tropeços de Milan, Verona e Parma para se manter onde está agora.

Do outro lado, nem mesmo o atacante Mario Balotelli parece que irá salvar o Brescia do rebaixamento. O time segue na 19.ª e penúltima colocação com 16 pontos, sete a menos que a Sampdoria, a 17.ª e fora da zona da degola. Pode até cair para a lanterna se o SPAL surpreender e conseguir derrotar a líder Juventus em casa neste sábado.

Em campo, o Brescia fez um primeiro tempo melhor que o Napoli, com mais presença no ataque, e foi premiado com o gol do zagueiro Jhon Chancellor, aos 26 minutos, de cabeça após escanteio da direita. Na segunda etapa, os visitantes conseguiram a virada logo no início. Aos cinco, Insigne empatou convertendo uma cobrança de pênalti e, aos nove, Fabián Ruiz fez o segundo em um belo chute colocado, da entrada da área, no ângulo direito alto do goleiro Jesse Joronen.